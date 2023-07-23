السديس يشارك بتوزيع الهدايا على المعتمرين والزائرين

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوزيع الهدايا على طلائع المعتمرين والزائرين بمعرض استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وذلك ضمن مبادة حفاوة بحملة الرئاسة معتمرينا شرف لمنسوبينا تحت شعار ” من السلام إلى التمام”.

أرقى الخدمات للقاصدين

وأشار الشيخ السديس إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى دائماً عبر حملاتها إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وقد تم إعداد خطة تشغيلية لموسم العمرة والعمل باستمرارية على مدار الساعة لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة للتيسير عليهم في أداء مناسكهم، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

الجدير بالذكر أن الغاية من تقديم الهدايا هو الترحيب بـ المعتمرين والحفاوة بهم،وإثراء تجربتهم في المعرض المصاحب لمراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة وكافة المعارض المقامة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.