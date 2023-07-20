السديس يطلق الهوية الجديدة لرئاسة الحرمين

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أعلن الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن الخطة الاستراتيجية الجديدة لرئاسة الحرمين، والتي تستهدف خدمة مليار من المستفيدين المصلّين والزوار والمعتمرين والحجاح للحرمين الشريفين خلال عام 1445 فضلا عن تعظيم نقاط القوة وتحويل التحديات لفرص إيجابية والانتقال نحو منظومة الحرم الذكي الشامل.
كما كشف السديس عن الهوية الجديدة لرئاسة الحرمين في احتفالية تم تنظيمها في الرئاسة اليوم التي تعتمد على هوية حديثة متطورة تواكب النقلة النوعية الضخمة التي تشهدها رئاسة الحرمين وفق الرؤية المباركة 2030، بحضور قيادات الرئاسة وجمع من الإعلاميين.
وقال الرئيس العام إن الخطة الاستراتيجية تعد الأضخم والأكبر في تاريخ الرئاسة؛ لكونها تعتمد على ستة مرتكزات وهي أنسنة الخدمات وتمكين الشباب وإثراء تجربة القاصدين وتمكين المرأة وتعظيم معايير الحوكمة وتعضيد منظومة تقنية متكاملة ومطورة من الخدمات الذكية المتنوعة والانتقال نحو منظومة الحرم الذكي الشامل والعناية بالمبادرات وفق المؤشرات المعيارية العالمية والحوكمة وقياس الأثر.
ولفت إلى أن الاستراتيحية الجديدة تعزز مكانة الرواق السعودي وفق معايير هندسية عالية الجودة والدقة، وتوافر جميع الخدمات التقنية والخدمية وأنظمة الصوت والإنارة، التي تسهم في تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن.
وأوضح السديس أن الاستراتيحية الجديدة تكرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش وإيصال رسالة الحرمين للعالم، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة رُدِفت بقرارات تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة والزيادة الهائلة المتوقعة للقاصدين والزوار والحجاج.
ولفت إلى أن الاستراتيجية هي إعادة تموضع للتناغم مع النقلة النوعية التي تشهدها الرئاسة العامة لتعزيز منظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة التي تتطلب التطوير وتمكين الكفاءات من العناصر النسائية وأصحاب الخبرات؛ من أجل تحقيق تطلعات القيادة وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية أعطت أولوية لتعزيز مكانة المرأة في خدمة القاصدات، وتعضيد دورها القيادي وتمكينها وإعطائها الممكنات اللازمة للنجاح والتميز.