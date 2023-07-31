السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة المشرفة

أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن جاهزية رئاسة الحرمين وتكامل استعداداتها لمناسبة غسل الكعبة المشرفة الأسبوع الحالي في منظومة من الخدمات المتطورة.

غسل الكعبة مناسبة إسلامية

وأكد الشيخ السديس أن غسل الكعبة المشرفة مناسبة إسلامية وسنة نبوية وريادة سعودية، مشيدًا بمناسبة غسل الكعبة المشرفة بجهود السعودية منذ تأسيسها وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز غسلاً وتطهيرًا ونظافة وتطييبًا.

وشدد الرئيس العام على أن مناسبة غسل الكعبة مناسبة تستلهم عناية الدولة بقبلة المسلمين وتكريس قيم الاجتماع والتآلف والتسامح والاعتدال.

دعم القيادة

ورفع السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة غسل الكعبة المشرفة وعلى رعايتهما الدائمة للمسجد الحرام وتقديم كافة الخدمات للمصلين والمعتمرين، واهتمامهما وعنايتهما بالمسجد الحرام والكعبة المشرفة على وجه الخصوص، ودعمهما المستمر في كل ما يخص التسهيل والتيسير على زوار البيت العتيق.

كما قدم الرئيس العام الشكر لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان لدعمها إعمار الحرمين وخدمة الزوار والقاصدين.

وأشار إلى أن سنة تطهير وغسيل الكعبة المشرفة عنوان تعظيم لبيت الله الحرام ومفخرة للوطن وقيادته وشعبه.