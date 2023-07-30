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في كأس الملك سلمان للأندية

السد القطري يهزم الهلال بثلاثية في اللحظات الأخيرة

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
السد القطري يهزم الهلال بثلاثية في اللحظات الأخيرة
المواطن - محمد سمعه

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حقق فريق السد القطري فوزًا ثمينًا على الهلال بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسجل البرازيلي ميشايل، الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي روبن نيفيز.

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ونجح بعدها الجزائري بغداد بونجاح في تسجيل هدف التعادل لفريق السد في الدقيقة الـ 40 من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، سجل طارق سلمان الهدف الثاني لـ السد، ثم تعادل سالم الدوسري لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ 68 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ 93، سجل اللاعب جونزالو بلاتا الهدف الثالث لنادي السد.

وأصبح رصيد السد بعد الفوز 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الهلال  عند نقطة متذيلًا المجموعة الثانية.

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