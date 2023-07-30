السد القطري يهزم الهلال بثلاثية في اللحظات الأخيرة

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حقق فريق السد القطري فوزًا ثمينًا على الهلال بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وسجل البرازيلي ميشايل، الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي روبن نيفيز.
ونجح بعدها الجزائري بغداد بونجاح في تسجيل هدف التعادل لفريق السد في الدقيقة الـ 40 من ضربة رأسية.
وفي الشوط الثاني، سجل طارق سلمان الهدف الثاني لـ السد، ثم تعادل سالم الدوسري لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ 68 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة الـ 93، سجل اللاعب جونزالو بلاتا الهدف الثالث لنادي السد.
وأصبح رصيد السد بعد الفوز 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطة متذيلًا المجموعة الثانية.
هدف هلالي أول عن طريق ميشاييل⚽️
نيفيز🅰️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/uXB8CKbFbe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
السد يعادل النتيجة عن طريق بغداد بونجاح⚽️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/R7A4M23a17
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
السد القطري يُضيف الهدف الثاني بشباك الهلال⚽️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/i64KrIHERv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
سالم يعادل النتيجة للهلال⚽️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/UbOkzFnaIZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
السد القطري يسجل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة⚽#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/z0BvNLjZb3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023