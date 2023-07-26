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دعت الجميع لتغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية

السعودية تتابع بقلق أحداث النيجر وتؤكد دعمها لاستقرارها وسلامة مؤسساتها

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
السعودية تتابع بقلق أحداث النيجر وتؤكد دعمها لاستقرارها وسلامة مؤسساتها
المواطن - واس

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تتابع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ببالغ القلق تطورات الأحداث الجارية في جمهورية النيجر، وتؤكد حرص المملكة العربية السعودية على أمن النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها، وتضامنها الكامل مع شعب النيجر، وتدعو الجميع إلى تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا.

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