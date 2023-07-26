السعودية تتابع بقلق أحداث النيجر وتؤكد دعمها لاستقرارها وسلامة مؤسساتها

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تتابع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ببالغ القلق تطورات الأحداث الجارية في جمهورية النيجر، وتؤكد حرص المملكة العربية السعودية على أمن النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها، وتضامنها الكامل مع شعب النيجر، وتدعو الجميع إلى تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا.