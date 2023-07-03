السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات

أكدت الكاتبة والإعلامية نوال الجبر أن حصول المملكة على المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، يواكب مُستهدفات رؤية السعودية 2030؛ التي تسعى إلى أن تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات.

وأضافت الكاتبة في مقال لها بصحيفة الرياض، بعنوان “احتفاء بالتقدم”، أن المملكة، حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن (تورتويس انتليجينس) الذي يقيس أداء أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حلت ألمانيا ثانياً والصين ثالثاً في هذا المؤشر.. وإلى نص المقال:

الذكاء الاصطناعي نظام عالمي

الذكاء الاصطناعي نظام علمي تحققت خلاله نشوة الابتكار التي توحدت بها الدول المعاصرة منذ ظهوره الأول في الخمسينات، حيث استُخدم هذا المصطلح للمرة الأولى خلال مؤتمر جامعة دارتمورث الذي تم بشأن الذكاء الاصطناعي في صيف عام 1956. ومنذ ذلك الحين، نشر المبتكرون والباحثون 1.6 مليون منشور يتعلق بهذه الثورة التكنولوجية، وبمزامنة سنوات الابتكار تلقى هذا المصطلح الشيوع والنجاح وأخذ في الانتشار بشكل أوسع مع مرور الوقت، وكذلك فإن التقنيات التي انبثقت عنه ساهمت بقدر كبير في تغيير العالم على مدى الستين سنة الماضية.

يوضح مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي أيّ الدول في العالم هي الأفضل لتعظيم إمكاناته في تقديم الخدمات العامة التي حدثت خلالها هذه الثورة المستقبلية المتجهة نحو تغيير وتطوير الأعمال الحكومية والمجتمع، وقد حققت هذا العام قفزة هائلة باتجاه المستقبل.

المملكة تحصد المركز الأول عالمياً

ولا شك أن مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي يهدف إلى فهم الذكاء الاصطناعي في 62 دولة اختارت الاستثمار فيه؛ كونه أول تصنيف على الإطلاق للدول على أساس ثلاث ركائز للتحليل: الاستثمار والابتكار والتنفيذ، وعلى أثر ذلك حصلت المملكة على المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن (تورتويس انتليجينس) الذي يقيس أداء أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حلت ألمانيا ثانياً والصين ثالثاً في هذا المؤشر.

ويقيس التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي أكثر من 100 معيار ضمن سبعة مؤشرات هي: الاستراتيجية الحكومية، والبحث والتطوير، والكفاءات، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والتجارة، الذي نالت المملكة فيه المركز الأول في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والمركز 31 في إجمالي مؤشرات التصنيف العالمية.

مواكبة مُستهدفات رؤية السعودية 2030

وحققت المملكة نسبة 100% في معايير المؤشر من أبرزها: وجود استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، ووجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وحققت المملكة هذا المستوى الذي يواكب مُستهدفات رؤية السعودية 2030؛ التي تسعى إلى أن تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات.