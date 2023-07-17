السعودية تتفوق على الولايات المتحدة كأفضل مكان لعيش المغتربين

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 28 كأفضل دولة لعيش المغتربين، حيث تفوقت على الولايات المتحدة التي جاءت بالمرتبة 30، خلال تقرير عالمي صدر خلال الأسبوع الجاري بشأن جودة حياة المغتربين حول العالم.

السعودية تتفوق على الولايات المتحدة

وأفاد تقرير موقع “إكسبات إنسايدر”، المختص بحياة المغتربين حول العالم، بأن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الـ 28 كأفضل الدول التي يمكن للمغتربين العيش فيها، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 30.

واحتلت الولايات المتحدة مركزين أدنى من المملكة العربية السعودية في دراسة استقصائية، بعدما طُلب من المغتربين رأيهم بشأن أفضل مكان للعيش في تقرير عالمي شمل أكثر من 53 دولة.

أفضل مكان للمغتربين في العالم

ووفقًا لموقع Expat Insider 2023: The World Through Eyes، تصدرت المكسيك القائمة باعتبارها أكثر الأماكن المرغوبة للمغتربين للعيش على مستوى العالم، تليها إسبانيا ثم بنما.

وبالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت البحرين (في المرتبة التاسعة)، بينما كانت البحرين الدولة العربية الوحيدة التي احتلت قائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم كأفضل وجهة لعيش المغتربين، واحتلت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان المرتبة 11 و12 على التوالي على مستوى العالم أيضًا.

فيما يلي أفضل الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمغتربين، وفقًا لتصنيف InterNations العالمي:

1. البحرين

2. الإمارات

3. عمان

4. السعودية

5. قطر

6. تركيا

7. الكويت

فئات جودة الحياة للمغتربين

وفي فبراير الماضي، تم إرسال الاستطلاع إلى أكثر من 12000 مغترب يعيشون في 172 دولة من خلال استبيان عبر الإنترنت، وطُلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم 56 مؤشرًا في فئات جودة الحياة وسهولة الاستقرار والعمل في الخارج والتمويل الشخصي وتوفير أساسيات الحياة للمغتربين.

احتلت الولايات المتحدة مرتبة عالية بالنسبة للمغتربين من حيث فرص العمل والنمو الوظيفي، لكن أداء واشنطن كان الأدنى في التمويل الشخصي حيث احتلت المرتبة 42، وبالنسبة لنوعية الحياة كانت في المرتبة 44. وانخفض مؤشر الولايات المتحدة بسبب الرعاية الصحية وجودة الحياة حيث وصلت إلى المرتبة 30، بينما تفوقت عليها الصين (في المرتبة 26)، والمملكة العربية السعودية بالمرتبة 28.

جودة حياة المغتربين في السعودية

حققت المكسيك المركز الأول عالميًّا، من خلال الريادة في فئات فرعية متعددة بما في ذلك حسن استقبال المغتربين وسهولة التعود على الثقافة المكسيكية.

وحصلت المملكة العربية السعودية على درجات متقدمة للغاية في فئات كثيرة من الاستطلاع، بما في ذلك مؤشر العمل في الخارج، كما حازت السعودية على أعلى تصنيفات في فئة توفير أساسيات حياة المغتربين.