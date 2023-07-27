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ممارسات ممنهجة تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية

السعودية تدين اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين لباحة الأقصى

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
السعودية تدين اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين لباحة الأقصى
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعةٍ من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى.

استفزازًا لمشاعر المسلمين

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

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تداعيات استمرار هذه التجاوزات

وحمّلت الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

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