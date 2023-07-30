Icon

الجيش اللبناني يهدد بالرد بعد إصابة عسكريين بعين الحلوة Icon الأوركسترا والكورال السعودي يصدع في الأردن بـ فوق هام السحب Icon الهلاليون غاضبون ويكشفون 6 أسباب وراء تراجع النتائج Icon حريق بمستشفى هندي وإجلاء عشرات المرضى Icon بدء صيانة طريق الملك فيصل بالدمام Icon السد القطري يهزم الهلال بثلاثية في اللحظات الأخيرة Icon الدنمارك: حرق المصحف عملية كريهة للغاية ونسعى لمنعها Icon تشكيلة الاتحاد لمباراة الصفاقسي Icon أكثر من 4 ملايين زائر في 6 أشهر عبر منصة عيشها Icon ضبط عدد من المتسولين بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحادث أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

السعودية تدين هجوم باكستان وتؤكد نبذها للعنف والإرهاب أينما كان

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
السعودية تدين هجوم باكستان وتؤكد نبذها للعنف والإرهاب أينما كان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

نبذ العنف والإرهاب

وجددت الوزارة التأكيد على موقف السعودية الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في هذا الحدث الجلل.

قد يهمّك أيضاً
الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو

الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو

السعودية تدين وتستنكر الاعتداء الإرهابي في مقديشو

السعودية تدين وتستنكر الاعتداء الإرهابي في مقديشو

عزاء ومواساة

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم