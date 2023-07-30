السعودية تدين هجوم باكستان وتؤكد نبذها للعنف والإرهاب أينما كان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

نبذ العنف والإرهاب

وجددت الوزارة التأكيد على موقف السعودية الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في هذا الحدث الجلل.

عزاء ومواساة

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.