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بدء تفريغ حمولة مقدرة بـ(1.14) مليون برميل من النفط الخام

السعودية ترحب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة صافر

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
السعودية ترحب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة صافر
المواطن - فريق التحرير

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب السعودية ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم “صافر” والبدء في تفريغ حمولتها من النفط الخام والمقدرة بـ(1.14) مليون برميل من النفط الخام.

ترحيب السعودية

كما أعربت الوزارة عن ترحيب السعودية بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية والتي توجت ببدء تفريغ الخزان العائم صافر وتفادي وقوع كارثة بيئية بحرية تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.

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وتثمن السعودية جليًّا جهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ أنطونيو غوتيريش وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير كافة الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم “صافر”، كما تُقدر الدعم المالي السخي من الدول المانحة على ما قدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم “صافر”، حيث كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم “صافر”.

تفريغ الخزان العائم

وعبرت الوزارة عن تطلع السعودية لانتهاء تفريغ الخزان العائم “صافر” قريبًا إلى السفينة “نوتيكا” بحسب الخطة التشغيلية من الأمم المتحدة، كما تقدم الشكر لقيادة “تحالف دعم الشرعية في اليمن” على ما قدمه من دعم لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ.

وأكدت وزارة الخارجية على استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لإنهاء مشكلة الخزان العائم “صافر”.

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