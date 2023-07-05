السعودية ترحب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا: تعزز الأمن والسلام

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، إلى مستوى السفراء.

وأشادت وزارة الخارجية بهذه الخطوة التي ستنعكس إيجابًا في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.