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أشادت بتضافر وتكامل الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار

السعودية ترحب بنتائج قمة دول جوار السودان

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
السعودية ترحب بنتائج قمة دول جوار السودان
المواطن - واس

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أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها جمهورية مصر العربية، وبتضافر وتكامل الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية، وحماية المدنيين، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية.

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