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خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر

السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الطاقة أن السعودية ستستضيف في العاصمة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م”، خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول، 1445هـ، الموافقة للفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2023م، وسيشارك فيه عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين.

التقييم العالمي

وبيّنت الوزارة أن نشاطات وفعاليات أسبوع المناخ ستُدار تحت عنوان “التقييم العالمي”، وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بـ التغيّر المناخي.

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وأوضحت الوزارة أن استضافة المملكة أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م، قبيل انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقيات المناخ (COP28)، قرب نهاية العام، في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتيح الفرصة لإبراز جهود المنطقة، واستعراض نهجها، في العمل المناخي، وتسليط الضوء على آثار التغيرات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي في المنطقة.

أنشطة وفعاليات متنوعة

ومن المُخطط له أن يتضمن الأسبوع العديد من الأنشطة واللقاءات الإقليمية والدولية المهمة وذات العلاقة، بالإضافة إلى المعارض، والنشاطات الثقافية، لذلك فإن من المتوقع أن يُشارك فيه جمعٌ كبير من الوزراء وكبار المسؤولين والإعلاميين والمهتمين بقضايا الطاقة والمناخ، من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة ممثلي هيئة الأمم المتحدة والهيئات ذات العلاقة، لاستكشاف وتعزيز الفرص، والتعاون في إيجاد حلول عملية ومنطقية للتعامل مع التغير المناخي والحد من آثاره، ومناقشة السياسات وفرص الاستثمارات، ومجالات البحث والتطوير، ونشر الحلول التقنية المختلفة، كالطاقة المتجددة، وجهود تعزيز كفاءة الطاقة، والهيدروجين، والتقاط وتخزين الكربون، وإزالة ثاني أكسيد الكربون.

آلية التسجيل

وأوضحت الوزارة أن التسجيل لتنظيم فعاليات الأسبوع مفتوح الآن، وأن بإمكان الراغبين التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني –اضغط هنا– كما يمكنهم الحصول على إجاباتٍ عن استفساراتهم من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني –اضغط هنا-.

 

 

 

 

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