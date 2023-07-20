“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم تراجع أرباح “المتقدمة” بنسبة 45.4% إلى 60 مليون ريال إطلاق 30 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالرياض استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة 14 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات المهملة والتالفة وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية بنظام التعاقد تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27% ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام السعودية عنصر ثقة وموثوقية وأمان لكل العالم
أكد الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي أن قيادة المملكة تبحث عن الاستقرار العالمي دون صراعات، مضيفا أن أوروبا القادمة هي الشرق الأوسط بجهود السعودية في تحقيق التنمية في المنطقة.
وأضاف الكاتب، لـ “برنامج اليوم”، على قناة “الإخبارية” : “أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، تبحث عن الاستقرار ليس فقط في جزء من العالم، بل الاستقرار في العالم أجمع والمستقبل المنتظر لدور المملكة في مجالات مختلفة، حيث نجحت المملكة داخلياً وخارجياً في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها.
وتابع أن المملكة حققت الكثير من الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2023، والمملكة تعمل على أن يسود الاستقرار جميع بقاع العالم.
وأضاف : “ما تشهده المملكة من قمم ومن تجمعات دولية يستهدف تحقيق هدفين رئيسين الهدف السياسي وهو التخلص من أسباب التوتر ووضع حد للصراعات في أنحاء العالم، والأمر الآخر التنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية”.
فيديو | الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ #برنامج_اليوم: قيادة المملكة تبحث عن الاستقرار العالمي دون صراعات.. أوروبا القادمة هي الشرق الأوسط#اللقاء_التشاوري_الخليجي#القمة_الخليجية_مع_C5 pic.twitter.com/sSXOTfd3vm
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 20, 2023