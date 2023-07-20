Icon

“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية Icon السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم Icon تراجع أرباح “المتقدمة” بنسبة 45.4% إلى 60 مليون ريال Icon إطلاق 30 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالرياض Icon استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة Icon 14 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات المهملة والتالفة Icon وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية بنظام التعاقد Icon تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27% Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام Icon السعودية عنصر ثقة وموثوقية وأمان لكل العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المملكة داخليا وخارجيا في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها

السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي أن قيادة المملكة تبحث عن الاستقرار العالمي دون صراعات، مضيفا أن أوروبا القادمة هي الشرق الأوسط بجهود السعودية في تحقيق التنمية في المنطقة.

الاستقرار العالمي

وأضاف الكاتب، لـ “برنامج اليوم”، على قناة “الإخبارية” : “أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، تبحث عن الاستقرار ليس فقط في جزء من العالم، بل الاستقرار في العالم أجمع والمستقبل المنتظر لدور المملكة في مجالات مختلفة، حيث نجحت المملكة داخلياً وخارجياً في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها.

قد يهمّك أيضاً
قمة جدة التشاورية تعزز البنية التحتية الاقتصادية والسياسية والأمنية والإنسانية

قمة جدة التشاورية تعزز البنية التحتية الاقتصادية والسياسية والأمنية والإنسانية

مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي

مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي

التنمية والرخاء العالمي

وتابع أن المملكة حققت الكثير من الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2023، والمملكة تعمل على أن يسود الاستقرار جميع بقاع العالم.

وأضاف : “ما تشهده المملكة من قمم ومن تجمعات دولية يستهدف تحقيق هدفين رئيسين الهدف السياسي وهو التخلص من أسباب التوتر ووضع حد للصراعات في أنحاء العالم، والأمر الآخر التنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا

الرياضة
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
%23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة
السعودية اليوم

%23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة

السعودية اليوم
الربيعة يستعرض خطط الحج في مؤتمر صحفي اليوم
السعودية اليوم

الربيعة يستعرض خطط الحج في مؤتمر صحفي...

السعودية اليوم
ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالرياض والشمالية
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالرياض والشمالية

أخبار أمنية
تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية
السوق

تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم...

السوق
وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

وظائف
بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884
العالم

بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884

العالم