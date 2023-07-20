السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم

أكد الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي أن قيادة المملكة تبحث عن الاستقرار العالمي دون صراعات، مضيفا أن أوروبا القادمة هي الشرق الأوسط بجهود السعودية في تحقيق التنمية في المنطقة.

الاستقرار العالمي

وأضاف الكاتب، لـ “برنامج اليوم”، على قناة “الإخبارية” : “أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، تبحث عن الاستقرار ليس فقط في جزء من العالم، بل الاستقرار في العالم أجمع والمستقبل المنتظر لدور المملكة في مجالات مختلفة، حيث نجحت المملكة داخلياً وخارجياً في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها.

التنمية والرخاء العالمي

وتابع أن المملكة حققت الكثير من الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2023، والمملكة تعمل على أن يسود الاستقرار جميع بقاع العالم.

وأضاف : “ما تشهده المملكة من قمم ومن تجمعات دولية يستهدف تحقيق هدفين رئيسين الهدف السياسي وهو التخلص من أسباب التوتر ووضع حد للصراعات في أنحاء العالم، والأمر الآخر التنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية”.