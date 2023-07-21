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تدنيس المصحف يعد استفزازًا لمشاعر الملايين من المسلمين

السعودية تسلم القائم بالأعمال السويدي مذكرة احتجاج

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
السعودية تسلم القائم بالأعمال السويدي مذكرة احتجاج
المواطن - فريق التحرير

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إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 2 محرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م، بشأن التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى السعودية وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السعودية للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض السعودية القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.

إدانة واستنكار

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.

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مذكرة احتجاج

وفي هذا الشأن، لفتت وزارة الخارجية إلى أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى السعودية لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض السعودية القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.

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