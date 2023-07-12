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تحتوي على جلسات حوارية لتبادل الأفكار واقتراح الحلول

السعودية تشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين G20YEA2023

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
السعودية تشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين G20YEA2023
المواطن - فريق التحرير

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يرأس الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب السعودي في مجموعة العشرين، غدًا وفد السعودية المشارك في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين 2023 (G20YEA2023) المنعقدة في نيودلهي، التي ستضم نخبةً من منظومة ريادة الأعمال من دول مجموعة العشرين وكذلك من دول أخرى مدعوّة للمشاركة في القمة.

وتناقش القمة التي تستمر حتى 15 يوليو، مخرجات التوصيات التي سيتم تقديمها أثناء القمة لـ الشربا الهندي لإيصالها وتسليمها لقادة مجموعة العشرين للنظر فيها.

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جلسات حوارية

وتحتوي القمة على جلسات حوارية لتبادل الأفكار واقتراح الحلول لعددٍ من الموضوعات والقضايا التي تعنى بقطاع ريادة الأعمال وسيكون للقمة معرض مصاحب وأماكن مخصصة لبناء العلاقات التجارية بين الحضور وتوفير أماكن مخصصة للاجتماعات الثنائية.

كما توفر قمة (G20YEA) أيضًا فرصة حيوية لرواد الأعمال في المملكة لتطوير أعمالهم، وبناء شراكات إستراتيجية إقليمية وعالمية وعرض خدماتهم ودراسة إمكانية التوسع لأسواق جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المواهب العالمية واستكشاف ريادة الشركات الناشئة المشاركة واكتشاف الحلول المبتكرة وإمكانية الاستفادة من الخدمات المقدمة منهم.

وتستعرض مشاركة السعودية ما تقدمه من ممكنات لرواد الأعمال، لتوفير بيئة تنظيمية محفزة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وعرض المزايا المقدمة لرواد الأعمال الذين يتطلعون لبدء مشاريعهم في المملكة وكذلك لمن يريدون التوسع أو نقل مقر منشآتهم إلى السعودية.

جهود السعودية في تمكين رواد الأعمال

وتأتي مشاركة السعودية في هذه القمة امتدادًا لجهودها المتواصلة في تمكين رواد الأعمال، المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام، وإيجاد فرص للتعاون مع الوفود المشاركة وإيجاد الشراكات المثمرة، وتعزيز دورها الفاعل والمؤثر في المجتمع الدولي.

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