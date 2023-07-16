السعودية تشهد ذروة الحر آخر يوليو وأول أغسطس

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن ذروة الحر سنويًا تكون في العشر الأخير من شهر يوليو، والعشر الأول من شهر أغسطس.

ذروة الحر سنويًا

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “بوجه عام تكون ذروة الحر سنويًا في العشر الأخير من شهر يوليو، والعشر الأول من شهر أغسطس على وجه التقريب، وعادة تبدأ أجواء النهار في التحسن نسبيًا نهاية شهر سبتمبر”.

وردًا على سؤال بشأن درجة الحرارة في نجد، قال “لأنه عادة أشد ما يكون الحر في نهاية يوليو وبداية أغسطس؛ لذا فإن متوسط درجة حرارة الشهرين متقاربة، بل أحيانًا متماثلة في بعض محطات الرصد في نجد”.

وأضاف “ومع ذلك إن أردت التفريق، قد نقول يوليو بوجه عام أعلى بقليل من أغسطس، بنحو درجة مئوية واحدة فقط في المتوسط”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير تمتد حتى مرتفعات الباحة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المنطقة الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية ما بين محافظة الليث حتى منطقة جازان.