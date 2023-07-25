السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات غسل الأموال يتكون من أكثر من جريمة يعاقب عليها المتهم حقيقة إقامة مباريات دوري روشن الموسم الجديد بدون حكام أجانب ارتباك شركات الطيران الأمريكية وتقليص رحلاتها بسبب الحرارة المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا ريال مدريد يتحرك لضم كيليان مبابي قبل الهلال حقيقة خروج حقل ظهر المصري عن الخدمة عايض الحايطي عسكري متقاعد يبدع في صناعة الربابة سقوط بايدن وتعثره المتكرر يحرج الديمقراطيين أمام الناخبين 34 شخصًا حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر
أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن السعودية لما نتج عن اندلاع حرائق الغابات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من وفيات ومصابين.
وأكدت الوزارة وقوف السعودية وتضامُنها التام مع الجزائر وشعبه الشقيق في هذا المصاب الجلل، مُعبِّرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأُسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أفادت في وقت سابق، بأن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34 بينهم 10 جنود في ظل موجة حارة تشهدها منطقتي شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.
وأردفت السلطات: إن نحو ثمانية آلاف من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق بالجزائر.
وذكرت وزارة الداخلية أنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة.