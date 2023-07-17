السعودية تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا الفيضانات

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في مدينة تشونغجو الكورية.

وعبرت الوزارة عن خالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.