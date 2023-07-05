السعودية تعيش ذروة موسم الصيف هذه الأيام

أعلن خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن السعودية تشهد هذه الأيام ذروة موسم الصيف.

ذروة موسم الصيف

وقال الحصيني في تصريحات لإذاعة “يو إف إم”، إنه مضى ثلث موسم جمرة القيظ، مؤكدًا أن السعودية دخلت منذ الاثنين الماضي ذروة موسم الصيف، وذلك مع بداية موسم الجوزاء ومدته 26 يومًا.

وأضاف أن في الجوزاء تظهر الهقعة والهنعة لكل واحد منهما “13” يومًا، كما يبلغ الحر أشده فيه.

ولفت إلى أن الجوزاء فيه أيضًا جمرة القيظ وطباخ التمر، حيث تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب.

وتابع أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يستمر الحر الشديد، فالسعودية مقبلة على أيام حارة وحارة نسبيًا وأيام شديدة الحرارة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ماتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة.