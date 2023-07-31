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من أجل تنمية مستدامة هدفها الإنسان

السعودية تفخر وتواصل العمل لاستمرار السلام والاستقرار في ربوع العالم

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
السعودية تفخر وتواصل العمل لاستمرار السلام والاستقرار في ربوع العالم
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الكاتبة والإعلامية نوال الجبر أن السعودية، أطلقت مبادرة السلام وشملت جهوداً مكثفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اتخذت مساراً لإنهاء الأزمة اليمنية، ثم بين أطراف النزاع في السودان، وجاءت على إثرها الصين لتحقيق عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران.

وأضافت الكاتبة، في مقال لها بصحيفة “الرياض”، بعنوان “نهج السلام”: “هكذا تم تخطي سنوات من النزاعات التي أثرت على السلام في الشرق الأوسط”.

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وتابعت الكاتبة “تفخر المملكة وتواصل العمل لاستمرار السلام؛ كونها دائماً ما تدعو إليه وإلى الاستقرار في ربوع العالم من أجل تنمية مستدامة هدفها الإنسان”.. وإلى نص المقال:

رؤية المملكة 2030

في الخامس والعشرين من إبريل 2016، حدّدت المملكة موعداً لإطلاق رؤية 2030، والتي تتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليارات ريال، وتصل إلى 20 مليار ريال، بمشاريع عملاقة وخلاقة لتكشف ملامح المستقبل الذي تتجه إليه المملكة عبر تحديد استراتيجية مغايرة ومجموعة من الأهداف والتي من خلال تحقيقها سيتم القضاء على الأشكال المختلفة للفقر، والقضاء على عدم المساواة، وحماية الأرض، وتحقيق الازدهار العالمي كجزء من برنامج 2030 للتنمية المستدامة.

خطوات طموحة

بهذه الخطوات الطموحة لفتت المملكة الأنظار تجاهها، بهذا التطوير المتسارع من خلال قوتها الاستثمارية وعبر التغييرات الاجتماعية المتوازنة والمشاريع الكبرى والجهود الدبلوماسية التي ظهرت بشكل واضح لتصف مرحلة جديدة للمملكة من أجل السلام.

رسالة السلام انطلقت من هذه الأرض المباركة من خلال مكانتها الدولية في تقديم المبادرات بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الأزمات القائمة عبر سلسلة طويلة، بدأت منذ أن اندلعت فيها الحرب الأهلية في لبنان، وتمت صياغة معاهدة الطائف 1989م التي وضعت نهاية للحرب الأهلية اللبنانية.

خطة السلام

وبدأت المملكة خطة السلام في المنطقة عبر التأكيد على أهمية مبادرة السلام العربية في عام 2002، التي أعلنت من خلالها الدعوة إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وإلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.

في مسار تعزيز السلام العالمي عقدت أعمال القمتين الطارئتين، الخليجية والعربية والإسلامية، للتشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والدول الإسلامية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومناقشة أثر التداعيات الخطيرة للهجوم على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

مبادرة السلام والاستقرار

أطلقت المملكة مبادرة السلام وشملت جهوداً مكثفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اتخذت مساراً لإنهاء الأزمة اليمنية، ثم بين أطراف النزاع في السودان، وجاءت على إثرها الصين لتحقيق عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران. وهكذا تم تخطي سنوات من النزاعات التي أثرت على السلام في الشرق الأوسط.

تفخر المملكة وتواصل العمل لاستمرار السلام؛ كونها دائماً ما تدعو إليه وإلى الاستقرار في ربوع العالم من أجل تنمية مستدامة هدفها الإنسان.

 

 

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