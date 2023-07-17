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ضمن مشروع تطوير برنامج I-CORE

السعودية تقدم مليون يورو لمكافحة الجريمة دوليًا

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
السعودية تقدم مليون يورو لمكافحة الجريمة دوليًا
المواطن - واس

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قدمت المملكة العربية السعودية مساهمة طوعية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مقدارها (1,000,000) يورو، وذلك ضمن مشروع تطوير برنامج (I-CORE) أحد برامج القدرات للأنتربول؛ والذي يهدف إلى تسخير الإمكانات والابتكارات في المجال التكنولوجي لخدمة الخطوط الأمامية في المنافذ الحدودية عالميًا، وتعزيز الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتحقيق الأمن على مستوى العالم، وذلك من خلال مشروع اتفاق وقعه ممثل وزارة الداخلية مدير عام الشرطة الدولية العقيد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه، في مقر المنظمة في مدينة ليون بالجمهورية الفرنسية.

دعم السعودية مستمر

ويأتي الدعم امتدادًا لدور السعودية الريادي في بذل الجهود كافة وتعزيز المشاركة الرامية إلى القضاء على الجريمة ومحاربتها بشتى صورها وأشكالها، ولما للشرطة الدولية الجنائية (الإنتربول) من أهمية بالغة، وبناء وتطوير قدراتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعقب المجرمين على المستوى الدولي.

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