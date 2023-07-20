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أفضل أداء منذ ما يقرب من عقد

السعودية تقود أضخم المشاريع الخليجية منذ 10 سنوات

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
السعودية تقود أضخم المشاريع الخليجية منذ 10 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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سجلت سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي أفضل أداء لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان خلال النصف الأول من هذا العام، عبر منح عقود بقيمة 83 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران / يونيو الماضي.

أفضل أداء لسوق الخليج

ووفق بيانات مجلة “ميد”، يكون النصف الأول من العام الجاري الأفضل منذ عام 2015. كما يمثل إجمالي 83 مليار دولار زيادة كبيرة وبنسبة 76.5% عن حجم العقود الممنوحة بقيمة 47 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022

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وتوقعت مجلة “ميد” أن يستمر الأداء القوي لسوق المشاريع الخليجية خلال النصف الثاني من العام. واستناداً إلى القيمة الإجمالية للعقود التي تم منحها هذا العام، قد يكون إجمالي العقود الممنوحة لعام 2023 هو الأفضل منذ عام 2015. وفي ذلك العام، تمت ترسية عقود بقيمة 170 مليار دولار، أي أقل بقليل من إجمالي 174 مليار دولار المسجل في عام 2014.

السعودية تقود الاستثمارات الخليجية

وفي سياق متصل، كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية، أن السعودية تصدرت نظراءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).

وكانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكثر الأسواق نشاطاً بعد السعودية، إذ منحت عقوداً بقيمة 22 مليار دولار. وفي حين أن هذا الإجمالي يمثل تعافياً قوياً من أدنى مستوياته المرتبطة بوباء كوفيد-19 في عام 2020، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من العقود الممنوحة بقيمة 28 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2014.

أكبر عقد في سوق الخليج

وكان أكبر عقد تمت ترسيته من حيث القيمة هذا العام هو العقد بقيمة 10 مليارات دولار الذي منحته شركة “قطر غاز” لشركة “تكنيب انرجيز” الفرنسية وشركة اتحاد المقاولين اللبنانية لبناء قطارين للغاز الطبيعي المسال لتطوير حقل الشمال الجنوبي

وكان ثاني أكبر عقد تمت ترسيته هو العقد المقدّر بقيمة 3.1 مليارات دولار والذي حصلت عليه شركة “أليك” ومقرها دبي لعقد بناء منتجع Wynn في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة

توقيع ثالث أكبر عقد

كما شهدت قطر توقيع ثالث أكبر عقد هذا العام، حيث منحت شركة شيفرون فيليبس للكيماويات ومقرها الولايات المتحدة وقطر للطاقة مشروعاً مشتركاً بين شركة سامسونج الكورية الجنوبية وشركة سي تي سي آي التايوانية عقداً يقدر بنحو 2.8 مليار دولار لبناء وحدة تكسير الإيثان في راس لفان

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