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طالبت بتغليب مصلحة النيجر وشعبها لتجنب خطر الانزلاق إلى انفلات أمني

السعودية تندد بمحاولة الانقلاب في النيجر وتطالب بالإفراج عن الرئيس بازوم

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
السعودية تندد بمحاولة الانقلاب في النيجر وتطالب بالإفراج عن الرئيس بازوم
المواطن - واس

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إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية يوم أمس الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023م الذي تم الإعراب فيه عن بالغ القلق من تطورات الأحداث في جمهورية النيجر وحرص المملكة العربية السعودية على أمن جمهورية النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها.. فإن وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة العربية السعودية التام لمحاولة الانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم.

وطالب بيان وزارة الخارجية أطراف الانقلاب بسرعة الإفراج عن فخامته وتمكينه من استعادة مباشرة اختصاصاته الدستورية، والحفاظ على صحته وسلامته.

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وجددت الوزارة مطالبة المملكة بتغليب مصلحة النيجر وشعبها لتجنب خطر الانزلاق إلى انفلات أمني قد يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وخسارة المكتسبات الوطنية.

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