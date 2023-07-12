Icon

استبدال صمام ميترالي لمريضة بدلاً من آخر حيواني زرعته خارج السعودية Icon بدء الفحص المهني لـ 5 تخصصات للعمالة في سريلانكا Icon القبض على شخصين لترويجهما الحشيش في جدة Icon السعودية تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا Icon معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل ببرامج اللغة الإنجليزية Icon إطلاق مسابقة القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي Icon موعد وشروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1445هـ Icon الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات تعلن عن فرص تدريب وتوظيف Icon الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon بروج للتأمين تستلم موافقة مجلس الضمان الصحي على إعادة التأهيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناءً على توجيهات القيادة بتعزيز جسور التواصل مع دول العالم

السعودية تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
السعودية تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وحرصهما الحثيث على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع كافة الدول حول العالم، ودعم كافة أوجه التنسيق المشترك بما فيها العمل المتعدد الأطراف، وقّع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، على وثيقة انضمام المملكة العربية السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، وذلك بدعوةٍ من معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ويأتي انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، تأكيداً على الروابط الوثيقة مع دول شرق آسيا في العديد من المجالات، واستكمالاً لدور المملكة الريادي دولياً في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ونهجها القائم على تعزيز الحوار وتكثيف التنسيق المشترك، وتوطيد العمل المتعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار والتقدم لكافة الدول والشعوب.

قد يهمّك أيضاً
مسيرة لويس كاسترو مع بوتافوجو تُطمئن جمهور النصر

مسيرة لويس كاسترو مع بوتافوجو تُطمئن جمهور النصر

فك لغز اختفاء 70 مليون جنيه من أحد البنوك المصرية

فك لغز اختفاء 70 مليون جنيه من أحد البنوك المصرية

وأشاد سمو وزير الخارجية، بالعلاقات المميزة التي تجمع المملكة بدول الآسيان، معرباً عن حرص قيادة المملكة – أيدها الله – على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة الآسيان في العديد من المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه، أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات كافة البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030
محمد بن سلمان

بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس...

محمد بن سلمان
لقطات مروعة لوفاة 31 شخصًا في انفجار مطعم بالصين
العالم

لقطات مروعة لوفاة 31 شخصًا في انفجار...

العالم
قرار ستيفن جيرارد بشأن تدريب الاتفاق
آخر الاخبار

قرار ستيفن جيرارد بشأن تدريب الاتفاق

آخر الاخبار
درجات الحرارة العظمى 48 في 3 مناطق حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

درجات الحرارة العظمى 48 في 3 مناطق...

السعودية اليوم
موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
الرياضة

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي...

الرياضة
نجاح فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام

السعودية اليوم
مصير وزير الدفاع الروسي بعد انتهاء تمرد فاغنر
العالم

مصير وزير الدفاع الروسي بعد انتهاء تمرد...

العالم
300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية
السعودية اليوم

300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري...

السعودية اليوم