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بسبب أزمتها المالية واقتصادها المتعثر

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، أن السعودية أودعت ملياري دولار في حساب البنك المركزي الباكستاني، في وقت تعاني فيه باكستان من أزمة مالية متعثرة.

السعودية ترفع استثماراتها بباكستان

وأضاف الوزير الباكستاني: “أشكر السعودية نيابة عن رئيس الوزراء وقائد الجيش”، وأضاف أن هذه الأموال ستؤدي إلى تحسن الاقتصاد في المستقبل”، بحسب وكالة “رويترز”.

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وكانت رفعت السعودية استثماراتها في الاقتصاد الباكستاني إلى نحو 10 مليارات دولار، بجانب رفع سقف ودائعها في البنك المركزي الباكستاني إلى 5 مليارات دولار، وفقًا لوكالة “واس”.

توجيهات ولي العهد

ووجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بدراسة زيادة الاستثمارات السعودية في باكستان، وطلب من الصندوق السعودي للتنمية زيادة سقف الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني في إطار دعم اقتصاد إسلام أباد، الذي يواجه صعوبات، بحسب “واس”.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أن باكستان قد تحصل على تخفيف مؤقت لديونها الخارجية الهائلة، عبر اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار.

الاقتصاد الباكستاني المتعثر

وبحسب بيانات صندوق النقد المنشورة في أبريل، حول الاقتصاد الباكستاني المتعثر، خلال إعلان الصندوق عن تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” في واشنطن.

كما توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم إلى 27 % في باكستان لعام 2023، محذرًا في الوقت ذاته من الارتفاع في معدل البطالة.

وتكافح إسلام آباد لتجنب التخلف عن سداد ديونها في ظل جهودها للتعافى من الدمار الناجم عن فيضانات الصيف الماضي، والتي أودت بحياة 1739 شخصًا وتسببت في أضرار بقيمة 30 مليار دولار.

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