السعودية توقع عقدي استحواذ على مسيرات تركية

أعلن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان توقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الوطني التركي تركيا يشار قولير، حيث تم التوقيع على عقدي استحواذ بين السعودية وتركيا لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية.

وأعرب وزير الدفاع عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” عن سعادته بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي، وذلك بتمكين ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنها تأتي تتويجًا لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري.

طائرات مسيرة تركية

وأضاف الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ، أنه جرى التوقيع على عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبها وزارة الدفاع على طائرات مسيرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات السعودية الدفاعية والتصنيعية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقوم بزيارة للسعودية تضمنت عقد جلسة مباحثات رسمية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.