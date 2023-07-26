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بواقع 0.95 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة

السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2023، بإجمالي نحو 1.139 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 1.199 مليار سهم.

أوضح البنك في بيان على “تداول”، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.95 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9.5%.

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أحقية الأرباح للمساهمين

وتابع البيان “ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية تداول يوم الخميس 3 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ارتفاع صافي الأرباح

وارتفع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 28.2% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 1.073 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 837 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما تراجع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 0.28% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 1.076 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

وقال البنك في بيان أمس، إن صافي الدخل ارتفع في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، بسبب رئيسي هو ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 25.51% والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 22.50%.

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