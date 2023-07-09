السفارة الأمريكية بالرياض تجدد التأشيرة للسعوديين دون إجراء مقابلة

أكدت السفارة الأمريكية لدى الرياض، أنها سهلت إجراءات تجديد التأشيرات للمواطنين السعوديين مع برنامج الإعفاء من المقابلة.

السفارة الأمريكية بالسعودية

وقال بيان السفارة اليوم الأحد: يمكن للمواطنين في السعودية الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة شخصية.

وبالنسبة للأشخاص غير المؤهلين لبرنامج الإعفاء من المقابلة، تم تقليل وقت الانتظار للحصول على موعد لإجراء مقابلة التأشيرة إلى النصف.

من المعروف أن جميع المواطنين السعوديين من عمر 17 سنة وأقل أو40 سنة وأكبر يحملون تأشيرات زيارة – السياحية (B1/B2) صالحة أو منتهية حديثًا، يمكنهم تجديدها دون الحاجة إلى إجراء مقابلة التأشيرة.