السفارة الأمريكية بالرياض تجدد التأشيرة للسعوديين دون إجراء مقابلة

بايدن يحث أردوغان على الترحيب بالسويد في الناتو الموارد البشرية: احذروا التعامل مع الحسابات الوهمية الوجهة المتوقعة لـ موسى ماريجا في حال غادر الهلال القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر التحقيق في مشروب طاقة أمريكي يدمر صحة الأطفال مشاجرة بين راكبين تؤخر إقلاع طائرة لمدة ساعتين بدء إيداع دعم يوليو من حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي موعد انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد القبض على عدد من مروجي المخدرات في عدة مناطق مكسيكي يأكل مخ زوجته نيئًا ويجعل جمجمتها منفضة سجاير
أكدت السفارة الأمريكية لدى الرياض، أنها سهلت إجراءات تجديد التأشيرات للمواطنين السعوديين مع برنامج الإعفاء من المقابلة.
وقال بيان السفارة اليوم الأحد: يمكن للمواطنين في السعودية الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة شخصية.
وبالنسبة للأشخاص غير المؤهلين لبرنامج الإعفاء من المقابلة، تم تقليل وقت الانتظار للحصول على موعد لإجراء مقابلة التأشيرة إلى النصف.
من المعروف أن جميع المواطنين السعوديين من عمر 17 سنة وأقل أو40 سنة وأكبر يحملون تأشيرات زيارة – السياحية (B1/B2) صالحة أو منتهية حديثًا، يمكنهم تجديدها دون الحاجة إلى إجراء مقابلة التأشيرة.