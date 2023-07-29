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أهابت بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

السفارة السعودية في اليابان بعد الزلزال: جميع مواطنينا بخير

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
السفارة السعودية في اليابان بعد الزلزال: جميع مواطنينا بخير
المواطن - فريق التحرير

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أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

أهمية التقيد بالتعليمات

وأهابت السفارة، عبر حسابها في “تويتر”: “، بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

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وأضافت السفارة في اليابان “في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين 09055833862″، وتمنّت السلامة للجميع.

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