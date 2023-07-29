مدرب الصفاقسي: الاتحاد أقوى فريق بالمجموعة بلجيكي يقتل والدته ويضع أشلاءها في الثلاجة مدرب السد: الهلال منافس قوي جيسوس: سنحاول تصحيح الأخطاء وفريقنا لم يكتمل السفارة السعودية في اليابان بعد الزلزال: جميع مواطنينا بخير تنبيه بهطول أمطار غزيرة على عسير ليلة الأحد.. خالد عبدالرحمن يحيي حفلاً في جرش باريس متمسك باستمرار ماركينيوس روبي تتألق وتطرب جمهور حفلها في جدة حريق يلتهم مطعماً في الدمام بسبب وميض لحظي
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.
وأهابت السفارة، عبر حسابها في “تويتر”: “، بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.
وأضافت السفارة في اليابان “في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين 09055833862″، وتمنّت السلامة للجميع.
تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/z5vuayiMK3
— السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) July 29, 2023