السفير الأمريكي: علاقتنا بالسعودية أوسع من النفط بكثير

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أشاد مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا: أنها أوسع من النفط بكثير.
وأضاف السفير الأمريكي، خلال أولى زياراته إلى الظهران، أنه منذ نحو 80 عامًا أسست الولايات المتحدة أول وجود دبلوماسي دائم في الجزيرة العربية في مدينة الظهران، حسبما ذكرت قناة العربية.
وتابع: أن قطاع الطاقة كان قديمًا مهمًّا لتعزيز الشراكة السعودية الأمريكية في المنطقة الشرقية لكن علاقتنا الآن أوسع، وقد أصبحت علاقتنا الاقتصادية والتعليمية والثقافية قوية جدًّا.
وأشار السفير الأمريكي إلى زيارته للمنطقة الشرقية ولقائه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر.
وأعرب عن سعادته بزيارة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي –إثراء- وإعجابه بتصميمه الرائع، وأنه مثال رائع على المشاركة المجتمعية ومصدر للإبداع والابتكار للجميع من كل الأعمار.
خلال زيارته الأولى لـ #الظهران..
السفير الأميركي لدى #السعودية مايكل راتني: كان قطاع الطاقة مهم لتعزيز العلاقات السعودية الأميركية في المنطقة الشرقية لكن الآن أصبحت علاقاتنا أوسع من ذلك بكثير pic.twitter.com/iyhZgImY9f
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 25, 2023