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أعرب عن سعادته بزيارة مركز إثراء

السفير الأمريكي: علاقتنا بالسعودية أوسع من النفط بكثير

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
السفير الأمريكي: علاقتنا بالسعودية أوسع من النفط بكثير
المواطن - فريق التحرير

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أشاد مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا: أنها أوسع من النفط بكثير.

العلاقات الثنائية

وأضاف السفير الأمريكي، خلال أولى زياراته إلى الظهران، أنه منذ نحو 80 عامًا أسست الولايات المتحدة أول وجود دبلوماسي دائم في الجزيرة العربية في مدينة الظهران، حسبما ذكرت قناة العربية.

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وتابع: أن قطاع الطاقة كان قديمًا مهمًّا لتعزيز الشراكة السعودية الأمريكية في المنطقة الشرقية لكن علاقتنا الآن أوسع، وقد أصبحت علاقتنا الاقتصادية والتعليمية والثقافية قوية جدًّا.

جولة بالمنطقة الشرقية

وأشار السفير الأمريكي إلى زيارته للمنطقة الشرقية ولقائه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر.

وأعرب عن سعادته بزيارة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي –إثراء- وإعجابه بتصميمه الرائع، وأنه مثال رائع على المشاركة المجتمعية ومصدر للإبداع والابتكار للجميع من كل الأعمار.

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