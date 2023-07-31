السفير الإيراني بالسعودية: نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية

أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، أن العلاقة مع الرياض سيكون لها تأثيرات على السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف أن العمل بين السعودية وإيران سيعود بالنفع على المنطقة ومحيطها، مؤكدًا سعي بلاده لتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وجمركية.

استئناف العلاقات

ويأتي فتح السفارة الإيرانية في السعودية بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

من جانبها، قامت طهران بتعيين مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرًا جديدًا لها لدى السعودية، حيث عمل عنايني مساعداً لوزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج العربي في الوزارة.