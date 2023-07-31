الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين اتفاقية بين النقل والحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع في لوجستي بدر بن سلطان يناقش التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445 بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة الأسهم السعودية تغلق منخفضة 97.05 نقطة جاسم معتذرًا لطارق حامد: لم أؤذ لاعبًا طيلة مسيرتي الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية الأهلي يُنافس الهلال على صفقة ماركو فيراتي
أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، أن تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران سوف يكون مقدمة للتعاون متعدد الأطراف بين الدول.
وحسب ما نقلته قناة “العربية”، قال السفير الإيراني في مقابلة مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن العلاقة بين السعودية وإيران يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على السلام والاستقرار والاستقلال وتعزيز ثقافة الحوار.
وأضاف “نعتقد أن العمل المنجز بين إيران والسعودية سيعود بالمنفعة على البلدين والمنطقة ومحيط المنطقة”.
وأكد أن إيران بحاجة لوثائق اقتصادية مشتركة مع السعودية مثل تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع ودعم الاستثمار المتبادل والاتفاقية الجمركية.
وفي 22 مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تعيين علي رضا عنايتي سفيرًا لطهران في السعودية.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا في مارس الماضي في بكين على استئناف العلاقات بين البلدين لأول مرة منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين.
وتم افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض في يونيو بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.
وأعيد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.
وفي 22 مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تعيين علي رضا عنايتي سفيرًا لطهران في السعودية.
السفير الإيراني في #الرياض: تطور العلاقات مع #السعودية يعزز السلام والاستقرار في المنطقة#العربية pic.twitter.com/cEYdCIfLWH
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 31, 2023