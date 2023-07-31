Icon

الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين Icon اتفاقية بين النقل والحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع في لوجستي Icon بدر بن سلطان يناقش التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445 Icon بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية Icon أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة Icon السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة 97.05 نقطة Icon جاسم معتذرًا لطارق حامد: لم أؤذ لاعبًا طيلة مسيرتي Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية Icon الأهلي يُنافس الهلال على صفقة ماركو فيراتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أنه سيكون مقدمة للتعاون متعدد الأطراف

السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، أن تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران سوف يكون مقدمة للتعاون متعدد الأطراف بين الدول.

دعم السلام

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، قال السفير الإيراني في مقابلة مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن العلاقة بين السعودية وإيران يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على السلام والاستقرار والاستقلال وتعزيز ثقافة الحوار.

قد يهمّك أيضاً
هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي

هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي

سقوط بايدن وتعثره المتكرر يحرج الديمقراطيين أمام الناخبين

سقوط بايدن وتعثره المتكرر يحرج الديمقراطيين أمام الناخبين

وأضاف “نعتقد أن العمل المنجز بين إيران والسعودية سيعود بالمنفعة على البلدين والمنطقة ومحيط المنطقة”.

وثائق اقتصادية مشتركة

وأكد أن إيران بحاجة لوثائق اقتصادية مشتركة مع السعودية مثل تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع ودعم الاستثمار المتبادل والاتفاقية الجمركية.

وفي 22 مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تعيين علي رضا عنايتي سفيرًا لطهران في السعودية.

الاتفاق السعودي الإيراني

وكانت السعودية وإيران اتفقتا في مارس الماضي في بكين على استئناف العلاقات بين البلدين لأول مرة منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين.

وتم افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض في يونيو بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

وأعيد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

وفي 22 مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تعيين علي رضا عنايتي سفيرًا لطهران في السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم