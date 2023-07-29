موعد إجراء ساديو ماني الفحوصات الطبية للانضمام إلى النصر السلفادور تدعم ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030 نتائج الدفعة الأولى من القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية البدء بتأهيل طريق الشمال الدولي المار برفحاء والد الشيف بوراك يسخر من ابنه ويرد على اتهاماته لأول مرة الجماهير ترفض سخرية عبدالله الحربي من نجم النصر ارتفاع أسعار البنزين حول العالم يثير قلق البنوك المركزية ترشيح حمد بن خليفة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي عدد من مروجي المخدرات في قبضة الأمن
أعلنت جمهورية السلفادور رسميًا اليوم السبت دعمها لملف ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي الذي تقدمت به السعودية، مشيرة إلى أن الدعم يؤكد عمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية في السلفادور أن حكومة الرئيس نجيب بوكيلة، رئيس جمهورية السلفادور، قررت تأييد ملف الرياض لإقامة الحدث الدولي إكسبو 2030 الذي حددت السعودية له شعار حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل.
وتابعت وزارة الخارجية في السلفادور بالقول إن القرار يرمز لعلاقات الصداقة الممتازة بين بلدينا وللاهتمام المشترك بدعم تطور شعبينا من خلال الابتكار والعلوم والتكنولوجيا.
وتقام فعاليات الحدث العالمي على مدار أشهر وتتنافس خلاله دول العالم على عرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعية والتجارية والفكرية والثقافية.
وتعتزم السعودية من خلال فعالية إكسبو 2030 الرياض، العمل من أجل تعزيز قدرة دول العالم على تغيير مسار كوكبنا نحو مستقبل أفضل من خلال تحويل الحدث الدولي منصَّة توفر فرصًا للتعاون وتبادل المعرفة.
ويركز ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030 على ثلاثة محاور هي غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع، لتشكل معا إطارًا مترابطًا لمعالجة التحديات الدولية المشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والاجتماعية والتكنولوجية.
وتتنافس العاصمة السعودية الرياض بعد تقديم ملف ترشيحها، في سبتمبر الماضي، مع 3 مدن أخرى، حيث رشح المكتب الدولي للمعارض – مقرُّه العاصمة الفرنسية باريس مدنًا في 4 دول لاحتضان الحدث المهم، تضم بجانب المملكة العربية السعودية –الرياض-، كلًا من كوريا الجنوبية –بوسان-، وإيطاليا –روما-، وأوكرانيا –أوديسا-.
وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لبناء الشراكات بين مختلف دول العالم وعرض أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية التي تجمع الإنسانية.