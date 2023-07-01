السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ.

خدمة ضيوف الرحمن

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة -حفظها الله- في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وبين أن هذا النجاح يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها بلادنا المباركة في كل عام، حتى أصبحت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والقيام على شؤونهم من أعظم مناقب هذه الدولة المباركة.

نجاح موسم الحج

كما وجه الدكتور السند، تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز.

وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، وجميع اللجان والقطاعات المشاركة في الحج بهذا النجاح الكبير، راجيًا من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.