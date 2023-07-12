السودان يرفض نشر قوات أجنبية على أراضيها

رفضت وزارة الخارجية السودانية، أمس، نشر أي قوات أجنبية في البلاد، مؤكدة أنها ستعتبرها معادية، وذلك ردًّا على بيان الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد).

رفض السودان

والذي كشف، عمق الأزمة السياسية بين القوى الفاعلة في السودان، ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الصراع العسكري على الأرض، فيما أكدت واشنطن أن انتصار أي من الطرفين في الصراع السوداني سيكون له تكلفة بشرية غير مقبولة.

وأضافت الخارجية السودانية في بيان: “نرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد”. واعتبرت أن عدم احترام منظمة الإيغاد لآراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة.

بيان الخارجية السودانية

ورحب بيان الخارجية السودانية بقمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر غدًا الخميس.

واختتمت أول من أمس قمة تضم 4 رؤساء من دول منظمة إيغاد الإفريقية، في أديس أبابا، ودعا البيان الختامي للقمة طرفي الصراع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والاحتكام إلى الحوار والتفاوض، مشددًا على أنه لا حل عسكريًّا للصراع، كما دعا إلى البدء في فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو قد دعا في ختام قمة الآلية الرباعية لإيغاد إلى تشكيل قيادة جديدة بشكل عاجل في السودان، بينما حذر رئيس الوزراء الإثيوبي من فراغ سياسي، وطالب بفرض منطقة حظر طيران تمهيدًا لوقف إطلاق النار.