السويد تدين بشكل رسمي حرق القرآن الكريم

تراجعت حكومة السويد عن موقفها وأدنت بشكل رسمي حرق القرآن الكريم الذي حدث على أراضيها، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

فعل مسيء وغير محترم

واعتبرت حكومة السويد أن حرق القرآن الكريم فعل مسيء وغير محترم وكراهية للإسلام.

وبحسب الخبر فإن هذه الإدانة أتت بعد استنكار وإدانة السعودية، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في مدينة جدة

واستنكرت رئاسة الحرمين الشريفين وأدانت بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف بعد قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، واصفة الإجراء المشين بأنها خطوة سافرة واستفزازية بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات كونه يُسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.

تأجيج مشاعر المسلمين

وأكدت رئاسة الحرمين في بيان أصدرته أن مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة (حرق القرآن)، تؤدي إلى إثارة وتأجيج مشاعر المسلمين بالعالم أجمع وفي هذه الأيام المباركة، والتي ينبغي منعها والتصدي لها بالوسائل القانونية والأخلاقية وبتعاون الجميع؛ لنبذ التطرف والتعصب.

واعتبرت رئاسة الحرمين أن إصرار المتطرفين على تكرار هذه التصرفات الهوجاء بدعوى حرية التعبير، بينما هي في حقيقتها تسيء -في جملة إساءاتها- إلى مفهوم الحريات وقيمها الإنسانية وأن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، لأنها تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.