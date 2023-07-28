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بعد انضمامه إلى صفوف الأهلي

السيتي يودع رياض محرز: مسيرة لا تنسى يا ساحر العرب

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
السيتي يودع رياض محرز: مسيرة لا تنسى يا ساحر العرب
المواطن - فريق التحرير

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حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على توديع النجم الجزائري رياض محرز، بعد رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ والانتقال إلى الأهلي.

رياض محرز أهلاوي

وأعلن النادي الأهلي، عن تعاقده رسميًا مع رياض محرز، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2027، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، وعلق قائلًا: “انتهى الانتظار.. رياض حقيقة”.

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رياض محرز
محرز بعد التوقيع للأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

مانشستر سيتي يودع محرز

ونشر حساب مانشستر سيتي الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف محرز، وبطولاته مع الفريق الأول لكرة القدم، بجانب رسالة من اللاعب الجزائري، وعلق قائلًا: “مسيرة لا تنسى يا ساحر العرب”.

رياض محرز
محرز – المصدر @Cityarabia

واستعرض حساب النادي أبرز إنجازات النجم الجزائري، وقال: “دوري أبطال أوروبا مرة، الدوري الإنجليزي 4 مرات، كأس الاتحاد مرتين، كأس الرابطة 3 مرات، درع الاتحاد مرتين، 236 مباراة، 78 هدفًا، و59 تمريرة حاسمة.. يا لها من مسيرة مذهلة يا محرز”.

وواصل حساب مانشستر سيتي توديعه لرياض محرز بطريقته الخاصة، حيث نشر صورًا له مع الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “5 مواسم، 11 بطولة.. وأخيرًا الثلاثية التاريخية”.

رياض محرز
السيتي يشكر محرز – المصدر @Cityarabia

كما نشر مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف المهاجم الجزائري مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الماضي، وعلق قائلًا: “ساحر العرب الذي ساهم في تتويجنا بالثلاثية التاريخية بمهاراته المذهلة.. دعونا نشاهد أفضل ما قدمه رياض محرز في موسم 2022\ 2023”.

رياض محرز
محرز – المصدر @Cityarabia

 

 

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