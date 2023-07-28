السيتي يودع رياض محرز: مسيرة لا تنسى يا ساحر العرب

حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على توديع النجم الجزائري رياض محرز، بعد رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ والانتقال إلى الأهلي.

رياض محرز أهلاوي

وأعلن النادي الأهلي، عن تعاقده رسميًا مع رياض محرز، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2027، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، وعلق قائلًا: “انتهى الانتظار.. رياض حقيقة”.

مانشستر سيتي يودع محرز

ونشر حساب مانشستر سيتي الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف محرز، وبطولاته مع الفريق الأول لكرة القدم، بجانب رسالة من اللاعب الجزائري، وعلق قائلًا: “مسيرة لا تنسى يا ساحر العرب”.

واستعرض حساب النادي أبرز إنجازات النجم الجزائري، وقال: “دوري أبطال أوروبا مرة، الدوري الإنجليزي 4 مرات، كأس الاتحاد مرتين، كأس الرابطة 3 مرات، درع الاتحاد مرتين، 236 مباراة، 78 هدفًا، و59 تمريرة حاسمة.. يا لها من مسيرة مذهلة يا محرز”.

وواصل حساب مانشستر سيتي توديعه لرياض محرز بطريقته الخاصة، حيث نشر صورًا له مع الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “5 مواسم، 11 بطولة.. وأخيرًا الثلاثية التاريخية”.

كما نشر مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف المهاجم الجزائري مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الماضي، وعلق قائلًا: “ساحر العرب الذي ساهم في تتويجنا بالثلاثية التاريخية بمهاراته المذهلة.. دعونا نشاهد أفضل ما قدمه رياض محرز في موسم 2022\ 2023”.