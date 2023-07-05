السيف غاليري توزع 10 هللات مقابل كل سهم

قالت شركة السيف غاليري، إنه بناءً على موافقة الجمعية العمومية الغير عادية لتفويض المجلس بتوزيع الأرباح عن عام 2023 بالإضافة إلى تجزئة الأسهم لتصبح القيمة الاسمية 1 ريال بدلاً من 10 ريالات، فإنه سيتم توزيع 10 هللات مقابل كل سهم عن الربع الأول 2023 .

تجزئة القيمة الاسمية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن مجلس إدارة السيف غاليري قد أوصى في 7 مايو الماضي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد، ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في يونيو الماضي على تجزئة القيمة الاسمية للسهم”.

وأوصى المجلس في 18 مايو الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال (بواقع ريال واحد للسهم)، عن الربع الأول 2023.

سوق الأسهم السعودية

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 73.59 نقطة ليقفل عند مستوى 11618.72 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وجاءت أسهم شركات؛ جمجوم فارما، والمطاحن الأولى، والتموين، والكيميائية، والموارد الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ السيف غاليري، وبن داود، والدرع العربي، وأسمنت المدينة، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.10%.