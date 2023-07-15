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بمشاركة 1500 متسابق ومتسابقة

الشؤون الإسلامية تقيم أول مسابقة لحفظ القرآن الكريم بسريلانكا

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
الشؤون الإسلامية تقيم أول مسابقة لحفظ القرآن الكريم بسريلانكا
المواطن - واس

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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية سريلانكا، وبالتعاون مع وزارة الأديان السريلانكية ممثلة بإدارة الشؤون الدينية الإسلامية (DMRCA)، مسابقة القرآن الكريم الأولى في سريلانكا، بمشاركة أكثر من 1500 متسابق ومتسابقة.

وأنهت الوزارة اليوم التصفيات الأولية للمسابقة التي شارك فيها 1500 طالب وطالبة في ثمانية فروع، أربعة منها للذكور، والأربعة الأخرى منها للإثاث، وفروع المسابقة الأساسية الأربعة في كل من: كامل القرآن، وعشرين جزءاً، وعشرة أجزاء، وخمسة أجزاء، حيث تأهل للتصفيات النهائية للمسابقة 240 متسابق ومتسابقة يمثلون طلاب من المدارس العربية ودور تحفيظ القرآن الكريم المسجلة لدى إدارة الشؤون الدينية الإسلامية الحكومية في أنحاء سريلانكا.

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أول مسابقة لحفظ القرآن الكريم بسريلانكا

وتشهد العاصمة كولومبو انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة، حيث ستستمع لجان التحكيم للمتسابقين على فترتين الفترة الصباحية والفترة المسائية، وتم اختيار لجنة التحكيم من إدارة الشؤون الدينية المكونة من ثلاثين عضواً أغلبهم مجازون بالقراءات العشر، حيث سيتم ترشيح الخمسة الفائزين الأوائل من كل الفروع الثمانية ليصل إجمالي الفائزين إلى 40 فائزاً، ثم يقام حفل تكريم الفائزين في فندق “شانجريلا” كولومبو Shangrila في يوم الاثنين 17/07/2023 بمشاركة كبار الشخصيات من الوزراء والمسؤولين.

تحفيز الشباب في سيرلانكا على حفظ القرآن

وأوضح الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند المشرف على أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية بسيرلانكا بدر بن ناصر العنزي أن المسابقة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الشباب في سيرلانكا على حفظ القرآن الكريم والعناية به وربط الناشئة بتعاليمه التي تدعو إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية، مبيناً أن المسابقة تعد عقداً فريداً ضمن سلسلة من الأعمال الخيرية التي تحمل شعار المحبة والأخوة للمسلمين في سيرلانكا وتحظى بتقدير كبير من القيادات الإسلامية والثقافية والاجتماعية حيث تستهدف الناشئة والشباب لإذكاء روح التنافس الشريف بينهم على مائدة القرآن الكريم بدعم من المملكة.

وقدم الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند شكره وتقديره لسفارة المملكة في سيرلانكا على المتابعة والتنسيق لإنجاح المسابقة، ولوزارة الأديان بسيرلانكا وأعضاء لجان التحكيم على جهودهم في تنظيم وتنسيق المسابقة بحلتها التي تعد الأولى على المستوى الوطني.

 

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