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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف الإدارية بمسمى (مساعد إداري) عبر برنامج (تمهير) التابع لصندوق الموارد البشرية هدف حسب الشروط والمتطلبات التالية:

– مساعد إداري – عدد 10 (لا يشترط خبرة)

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الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم فأعلى.
– لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).
– القدرة على استخدام برامج الأوفيس.
– القدرة على العمل ساعات إضافية (عند الطلب)
– لا يشترط توفر الخبرة.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس

مهام العمل:

– العمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين وتقديم الدعم العام للزوار.
– إدارة الاستفسارات الروتينية وإحالتها إلى المسؤولين.
– استلام المراسلات العاجلة داخل وخارج القسم.
– لإعداد الردود على المراسلات الروتينية والاستمارات الكاملة وغيرها من الوثائق.
– الاتصال بموظفي الإدارات والعملاء الداخليين لتسهيل الاتصال والإجراءات المطلوبة.
– الحفاظ على السرية التامة في جميع الأوقات.
– أداء الواجبات الأخرى المتعلقة بالعمل.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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