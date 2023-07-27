الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف الإدارية بمسمى (مساعد إداري) عبر برنامج (تمهير) التابع لصندوق الموارد البشرية هدف حسب الشروط والمتطلبات التالية:

– مساعد إداري – عدد 10 (لا يشترط خبرة)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم فأعلى.

– لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).

– القدرة على استخدام برامج الأوفيس.

– القدرة على العمل ساعات إضافية (عند الطلب)

– لا يشترط توفر الخبرة.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

مهام العمل:

– العمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين وتقديم الدعم العام للزوار.

– إدارة الاستفسارات الروتينية وإحالتها إلى المسؤولين.

– استلام المراسلات العاجلة داخل وخارج القسم.

– لإعداد الردود على المراسلات الروتينية والاستمارات الكاملة وغيرها من الوثائق.

– الاتصال بموظفي الإدارات والعملاء الداخليين لتسهيل الاتصال والإجراءات المطلوبة.

– الحفاظ على السرية التامة في جميع الأوقات.

– أداء الواجبات الأخرى المتعلقة بالعمل.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا