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لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ صباحاً
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- فني اتصالات.
2- مسؤول تطوير الأعمال.
3- فني خدمات المرضى (4 وظائف).
4- مراقب استلام (المستلزمات).
5- فني شارات الهوية.
6- أخصائي أرشفة.
7- كاتب معلومات المريض.

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المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.
– البكالوريوس.

التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات المالية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات الفنية.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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