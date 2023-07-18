الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تثري تجربة الزائرات

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام أنظار الأمة الإسلامية تتجه نحو تغيير كسوة الكعبة النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة
أثرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة بالشؤون النسائية، تجربة الزائرات وتعريفهن بكل ما يقدم لهن من خدمات نوعية في رحاب المسجد النبوي، وذلك من خلال مبادرة “تطهير” التي خطط لتنفيذها الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية والميدانية النسائية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الخدمية.
وذكرت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والميدانية النسائية أ. حنان العروي بأن هذه المبادرة والتي ستستمر إلى نهاية موسم الحج قد تم من خلالها عرض أدوات التطهير والتعقيم وتوضيح طرق استخدامها وإتاحة الفرصة للراغبات بالمشاركة في خدمة تطهير المسجد النبوي، ولتسهيل التواصل مع الزائرات غير المتحدثات باللغة العربية، وللتعريف بالمبادرة وأهدافها تم استقطاب فريق تطوعي للترجمة، وأضافت العروي بأن المبادرة لقيت إقبالًا من قاصدات المسجد النبوي، كما تزايدت أعداد المتطوعات للعمل، وذلك ضمن الفريق المخصص لتطهير المسجد النبوي.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لخدمة المسجد النبوي وخدمة زائريه وقاصديه.