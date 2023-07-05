Icon

عبد العزيز بن سلمان يصل إلى مقر منتدى أوبك الدولي في فيينا Icon السيف غاليري توزع 10 هللات مقابل كل سهم Icon حساب المواطن: 5 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 68 Icon تطبيق منظومة اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام بـ 4 ألوان Icon شركة تيك توك الأم تخطط للعمل في نشر الكتب Icon لحياة صحية.. نصيحة طبية لمن تجاوزوا سن الـ 60 Icon الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية Icon معارضون في الغربة أسرى أحلام وأوهام وأطماع Icon بقيمة 5.8 مليون ريال.. تام التنموية توقع عقداً مع مؤسسة “مسك” Icon الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر خدمات متكاملة لتأدية العبادات بيسر وطمأنينة

الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد النبوي

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد النبوي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالشؤون النسائية أعمالها في خدمة قاصدات المسجد النبوي في الموسم الثاني من حج هذا العام 1444هـ، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في الموسم الأول.

وتعمل الرئاسة بكافة وكالاتها النسائية على تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات الزائرة وتمكّنها من أداء عبادتها بيسر وطمأنينة.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لطواف الوداع بتقنية التصوير السريع

لقطات لطواف الوداع بتقنية التصوير السريع

رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية

رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية

جهود متواصلة

واشتملت أعمال الوكالة على تهيئة المصليات النسائية والمرافق التابعة لها والعمل الدؤوب بكل كفاءة وتميز مع الحرص على انسيابية الحركة بين أروقة المسجد النبوي من خلال تنظيم المسارات وتخصيص مواقع لكبار السن وذوي الإعاقة, بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على أعمال النظافة والتعقيم باستخدام منظفات صديقة للبيئة مع الحرص على توفير خدمات السقيا من خلال حافظات ماء زمزم المبردة وغير المبردة وتوزيع العبوات أيضًا في أوقات مختلفة، ومن منطلق حسن الوفادة تكثيف الجهود في التبخير والتطييب وخدمة الإرشاد المكاني بعشر لغات مختلفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنريكي يقترب من قيادة باريس سان جيرمان
الرياضة

إنريكي يقترب من قيادة باريس سان جيرمان

الرياضة
انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5 قتلى
العالم

انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5...

العالم
وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية
وظائف

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية

وظائف
بأمر الملك سلمان.. تعيين نزار العلولا مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. تعيين نزار العلولا مستشارًا...

السعودية اليوم
دفعة قوية لأسعار النفط بعد قرار السعودية بتمديد الخفض الطوعي
السوق

دفعة قوية لأسعار النفط بعد قرار السعودية...

السوق
بلينكن يحاول رأب الصدع الأمريكي في المنطقة بزيارته للسعودية
تقارير

بلينكن يحاول رأب الصدع الأمريكي في المنطقة...

تقارير
معرض رحلة الكتابة والخط دروب الروح بمستشفى عرقة
السعودية اليوم

معرض رحلة الكتابة والخط دروب الروح بمستشفى...

السعودية اليوم
تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ
السعودية اليوم

تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ

السعودية اليوم