الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد النبوي

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كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالشؤون النسائية أعمالها في خدمة قاصدات المسجد النبوي في الموسم الثاني من حج هذا العام 1444هـ، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في الموسم الأول.
وتعمل الرئاسة بكافة وكالاتها النسائية على تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات الزائرة وتمكّنها من أداء عبادتها بيسر وطمأنينة.
واشتملت أعمال الوكالة على تهيئة المصليات النسائية والمرافق التابعة لها والعمل الدؤوب بكل كفاءة وتميز مع الحرص على انسيابية الحركة بين أروقة المسجد النبوي من خلال تنظيم المسارات وتخصيص مواقع لكبار السن وذوي الإعاقة, بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على أعمال النظافة والتعقيم باستخدام منظفات صديقة للبيئة مع الحرص على توفير خدمات السقيا من خلال حافظات ماء زمزم المبردة وغير المبردة وتوزيع العبوات أيضًا في أوقات مختلفة، ومن منطلق حسن الوفادة تكثيف الجهود في التبخير والتطييب وخدمة الإرشاد المكاني بعشر لغات مختلفة.