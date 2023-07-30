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للعمل بالرياض في مجال الملابس النسائية

الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في مجال الملابس النسائية عبر يوم وظيفي مفتوح (غداً الأحد 2023/07/30م)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمثلة مبيعات.

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موقع العمل: 

– ماركة ,Debenhams
– في المواقع التالية: غرناطة مول، الرياض بارك.

المتطلبات:
1- الجنسية السعودية.
2- شهادة ثانوية فأعلى.
3- خبرة سابقة في نفس المجال.
4- يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدمة اللباس والموضة والعطور.
5- لغة إنجليزية مبتدئة إلى متوسطة.

المزايا والحقوق الوظيفية:

1- رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.
2- عمولات إضافية.
3- تدريب وتطوير مستمر.
4- بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظفة ولأثنين من أفراد عائلتها أو أصدقائها.

ملاحظة:

– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

موعد المقابلات:

– سوف يكون موعد المقابلات اليوم الأحد الموافق 2023/7/30م (من الساعة 10:00 صباحاً إلى  1:00 مساءً).
مكان المقابلات:

– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.

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