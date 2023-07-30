الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في مجال الملابس النسائية عبر يوم وظيفي مفتوح (غداً الأحد 2023/07/30م)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُمثلة مبيعات.
موقع العمل:
– ماركة ,Debenhams
– في المواقع التالية: غرناطة مول، الرياض بارك.
المتطلبات:
1- الجنسية السعودية.
2- شهادة ثانوية فأعلى.
3- خبرة سابقة في نفس المجال.
4- يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدمة اللباس والموضة والعطور.
5- لغة إنجليزية مبتدئة إلى متوسطة.
المزايا والحقوق الوظيفية:
1- رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.
2- عمولات إضافية.
3- تدريب وتطوير مستمر.
4- بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظفة ولأثنين من أفراد عائلتها أو أصدقائها.
– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.
– سوف يكون موعد المقابلات اليوم الأحد الموافق 2023/7/30م (من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً).
مكان المقابلات:
– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.
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