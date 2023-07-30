الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في مجال الملابس النسائية عبر يوم وظيفي مفتوح (غداً الأحد 2023/07/30م)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمثلة مبيعات.

موقع العمل:

– ماركة ,Debenhams

– في المواقع التالية: غرناطة مول، الرياض بارك.

المتطلبات:

1- الجنسية السعودية.

2- شهادة ثانوية فأعلى.

3- خبرة سابقة في نفس المجال.

4- يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدمة اللباس والموضة والعطور.

5- لغة إنجليزية مبتدئة إلى متوسطة.

المزايا والحقوق الوظيفية:

1- رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.

2- عمولات إضافية.

3- تدريب وتطوير مستمر.

4- بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظفة ولأثنين من أفراد عائلتها أو أصدقائها.

ملاحظة:

– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

موعد المقابلات:

– سوف يكون موعد المقابلات اليوم الأحد الموافق 2023/7/30م (من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً).

مكان المقابلات:

– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.

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