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الشباب يتفاوض مع مارك فان بوميل

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
الشباب يتفاوض مع مارك فان بوميل
المواطن - فريق التحرير

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تعمل إدارة نادي الشباب على حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمها بالمدرب الهولندي مارك فان بوميل.

مارك فان بوميل يدخل اهتمامات الشباب

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن الشباب لا يزال يبحث عن مدير فني جديد.

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مارك فان بوميل
فان بوميل

وأضاف رودي جاليتي، أنه بعد استكشاف العديد من الخيارات، يجري الآن نادي الشباب محادثات مع مارك فان بوميل، لمعرفة طلباته المالية، متوقعًا تطور المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

ودخلت إدارة نادي الشباب في مفاوضات مع أكثر من مدير فني خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم النمساوي أوليفر جلاسنر والفرنسي كريستوف غالتييه، قبل أن تبدأ المحادثات مع مارك فان بوميل.

أوليفر جلاسنر
جلاسنر

البلطان يكشف سبب صعوبة التعاقد مع مدرب

وكان خالد البلطان قد أكد على صعوبة تعاقد نادي الشباب مع مدير فني، وقال: “عندما نفاوض أي لاعب أو مدرب، يطلب سعراً أعلى؛ لأنهم يعتقدون أننا ضمن الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي؛ مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نحاول إقناع اللاعبين والمدربين الذين نتفاوض معهم، بأننا فريق عادي، ولا نستطيع دفع المبالغ التي يسمعون عنها الآن؛ ولكنهم لا يقتنعون بذلك”.

خالد البلطان
البلطان – المصدر @AlShababSaudiFC

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