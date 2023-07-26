الشباب يستخرج شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الشباب، مساء اليوم الأربعاء، عن نجاح مجلس الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

الحصول على شهادة الكفاءة

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول عليها رسميًا، ما يتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي الشباب ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2023، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

استعدادات الشباب للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض الليوث، معسكرًا خارجيًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقرر انطلاقها، يوم غد الخميس.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وسيبدأ مشواره بمواجهة النصر، يوم الجمعة، ثم لاتحاد المنستيري يوم 31 يوليو، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء الزمالك المصري.