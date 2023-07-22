Icon

حقيقة اقتراب ساديو ماني من دوري روشن Icon تضرر مركبة وإصابة شخصين إثر وميض لحظي بالأحساء Icon أنشيلوتي يحسم موقفه من التدريب بدوري روشن Icon رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والقنفذة والليث Icon تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني Icon مارتينو: توقعت هدف ليونيل ميسي القاتل Icon الأرصاد تحذر من موجة حرٍّ شديدة تضرب الرياض والشرقية Icon الجمهور يترقب الإعلان الرسمي عن صفقة أليكس تيليس Icon السعودية تدين خطاب الكراهية والتطرف بجميع أنواعه وأشكاله Icon هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم الفريق هذا الصيف

الشباب يسعى لضم نجم إنتر ميلان

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ مساءً
الشباب يسعى لضم نجم إنتر ميلان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل إدارة نادي الشباب على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، لتبدي اهتمامها بالتعاقد مع أحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي.

الشباب يستهدف ضم كوريا

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي إلى أن نادي الشباب يستهدف ضم نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني خواكين كوريا، لتدعيم هجوم الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

قد يهمّك أيضاً
البحر الأسود يتحول لمنطقة عسكرية بعد انهيار اتفاق الحبوب

البحر الأسود يتحول لمنطقة عسكرية بعد انهيار اتفاق الحبوب

إحباط ترويج وتهريب القات في جازان والقصيم

إحباط ترويج وتهريب القات في جازان والقصيم

خواكين كوريا - الشباب
كوريا – المصدر @RudyGaletti

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت، إلى أن نادي الشباب يستعد لتقديم عرضه الأول، من أجل التعاقد مع كوريا.

وتأمل إدارة الليوث في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية على غرار تعاقدات الأندية الكبرى الاتحاد، النصر، الهلال والأهلي هذا الصيف.

 

خواكين كوريا
كوريا

أبرز أرقام خواكين كوريا

وكان خواكين كوريا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في صيف عام 2021، قادمًا من لاتسيو على سبيل الإعارة، قبل أن يحصل على خدماته بشكل نهائي في الموسم التالي.

ولعب خواكين كوريا 77 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

خواكين كوريا
كوريا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار