الشباب يسعى لضم نجم إنتر ميلان

تعمل إدارة نادي الشباب على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، لتبدي اهتمامها بالتعاقد مع أحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي.

الشباب يستهدف ضم كوريا

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي إلى أن نادي الشباب يستهدف ضم نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني خواكين كوريا، لتدعيم هجوم الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت، إلى أن نادي الشباب يستعد لتقديم عرضه الأول، من أجل التعاقد مع كوريا.

وتأمل إدارة الليوث في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية على غرار تعاقدات الأندية الكبرى الاتحاد، النصر، الهلال والأهلي هذا الصيف.

أبرز أرقام خواكين كوريا

وكان خواكين كوريا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في صيف عام 2021، قادمًا من لاتسيو على سبيل الإعارة، قبل أن يحصل على خدماته بشكل نهائي في الموسم التالي.

ولعب خواكين كوريا 77 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.