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بعد رحيله عن سان جيرمان

الشباب يُكثف مفاوضاته مع غالتييه

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
الشباب يُكثف مفاوضاته مع غالتييه
المواطن - فريق التحرير

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تحاول إدارة نادي الشباب، حسم ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم سريعًا، ليرتبط اسمها بالمدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، الفرنسي كريستوف غالتييه.

الشباب يفاوض غالتييه

وأكدت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن غالتييه لن يكون بعيدًا عن العمل لفترة طويلة، حيث إنه يملك عرضًا ضخمًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الموسم الرياضي الجديد.

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وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن نادي الشباب تُكثف مفاوضاتها مع غالتييه، بعدما أصبح بدون عقد؛ عقب رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مؤكدة أنه لا يُمانع قيادة الليوث.

غالتييه
تصميم للمدرب الفرنسي بقميص الشباب – المصدر @Santi_J_FM

الرحيل عن سان جيرمان

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن رحيل غالتييه، وتعاقده رسميًا مع المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع المدرب الفرنسي لمدة موسمين قبل انطلاق منافسات موسم 2022\ 2023، وقاده للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ11 في تاريخه، إلا أنه فشل في حصد بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرحل بعد نهاية الموسم.

غالتييه
المدرب الفرنسي – المصدر psg

الشباب بدوري روشن

على الجانب الآخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، من الفوز في 17 لقاءً، والتعادل 5 مرات، وخسر 8 لقاءات.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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