الشرطة العراقي يهزم الصفاقسي التونسي بهدف نظيف

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نجح فريق الشرطة العراقي في افتتاح مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز على نادي الصفاقسي التونسي بهدف دون رد.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب العراقي علاء الزهرة في إحراز الهدف الوحيد لفريق الشرطة في الدقيقة الـ 64 من ركلة جزاء.
وانتهت المباراة بفوز الشرطة بهدف ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة، حيث أُقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.
الهدف الأول في البطولة⚽️
الصفاقسي التونسي 0 × 1 الشرطة العراقي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/PJB0sMZKyr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023