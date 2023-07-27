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الشرطة العراقي يهزم الصفاقسي التونسي بهدف نظيف

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
الشرطة العراقي يهزم الصفاقسي التونسي بهدف نظيف
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق الشرطة العراقي في افتتاح مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز على نادي الصفاقسي التونسي بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب العراقي علاء الزهرة في إحراز الهدف الوحيد لفريق الشرطة في الدقيقة الـ 64 من ركلة جزاء.

الشرطة العراقي والصفاقسي التونسي - كأس الملك سلمان للأندية

خسارة مفاجئة لـ الصفاقسي

وانتهت المباراة بفوز الشرطة بهدف ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة، حيث أُقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

الشرطة العراقي والصفاقسي التونسي - كأس الملك سلمان للأندية

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